UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рейтинг привлекательности регионов: где в Украине строят больше всего жилья

Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, всего принято 4 млн 797,2 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Больше всего жилья по площади принято в Киевской области - 703,8 тыс. кв. метров, Львовской области - 699,6 тыс. кв. метров, Киеве - 512,8 тыс. кв. метров и Одесской области - 425,9 тыс. кв. метров.

В Луганской области строительство жилья почти не ведется.

Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам по регионам в январе-июне 2021 года

Напомним, по данным Госстата, объемы строительства в Украине в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21%. При этом строительство жилья выросло на 24,1%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики