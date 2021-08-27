Рейтинг привлекательности регионов: где в Украине строят больше всего жилья

Фото: в Киеве и области строят четверть всего жилья в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, всего принято 4 млн 797,2 тыс. кв. метров общей площади жилья. Больше всего жилья по площади принято в Киевской области - 703,8 тыс. кв. метров, Львовской области - 699,6 тыс. кв. метров, Киеве - 512,8 тыс. кв. метров и Одесской области - 425,9 тыс. кв. метров. В Луганской области строительство жилья почти не ведется. Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам по регионам в январе-июне 2021 года