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Рейтинг привлекательности регионов: где в Украине строят больше всего жилья

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Украина, Пятница 27 августа 2021 11:35
Рейтинг привлекательности регионов: где в Украине строят больше всего жилья Фото: в Киеве и области строят четверть всего жилья в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, всего принято 4 млн 797,2 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Больше всего жилья по площади принято в Киевской области - 703,8 тыс. кв. метров, Львовской области - 699,6 тыс. кв. метров, Киеве - 512,8 тыс. кв. метров и Одесской области - 425,9 тыс. кв. метров.

В Луганской области строительство жилья почти не ведется.

Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам по регионам в январе-июне 2021 года

Рейтинг привлекательности регионов: где в Украине строят больше всего жилья

Напомним, по данным Госстата, объемы строительства в Украине в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21%. При этом строительство жилья выросло на 24,1%.

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Государственная служба статистики
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