В рейтинге ФИФА не произошло изменений из-за пандемии коронавируса

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) выступила с сообщением, в котором отметила отсутствие изменений в рейтинге национальных сборных. Об этом информирует пресс-служба организации.

Это связано с отменой из-за пандемии коронавируса крупных международных турниров и товарищеских матчей. Список должен по графику обновиться сегодня, 9 апреля.

Таким образом, сборная Украины сохранила за собой 24 место в рейтинге. Возглавляет список команда Бельгии, за ней идут Франция и Бразилия.

Минимальные изменения произошли в нижней части реестра. На рейтинг повлияли всего четыре матча - все товарищеские встречи - и, как таковой, он практически идентичен предыдущему изданию. Единственное изменение заключается в том, что сборная Южного Судана после поражения в товарищеской игре с Ямайкой со счетом 0:2 опустилась на совместную с Бермудскими островами 168 позицию.

Следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 11 июня 2020 года.

Напомним, чемпионат Европы-2020 из-за распространения коронавируса был перенесен на лето на следующего года. Также в связи с пандемией были перенесены все запланированные на июнь матчи футбольных сборных.