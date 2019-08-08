Рейсовый автобус в России попал в ДТП, есть погибшие и десятки потерпевших

В Краснодарском крае в Росссии рейсовый автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок и двое взрослых. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Также в лобовом столкновении автобуса с легковым автомобилем различные травмы получили еще 42 пассажира. Известно, что оба транспортных средства после столкновения упали с обрыва под Новороссийском.

Транспортные средства в результате падения деформировались, из-за чего пассажиры оказались заблокироваными. Спасателям пришлось разрезать двери и извлекать пострадавших и тела.

"Из 45 человек, находившихся в автобусе и легковом автомобиле, 28 госпитализированы, трое погибли, 14 человек осматривают на месте", - сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

СМИ отмечают, что автобус принадлежит санаторию "Эллада", который находится в ведении Федеральной налоговой службы на территории Анапы. По информации анонимных источников "Интерфакса", в автобусе могли быть сотрудники ведомства.

Напомним, 7 августа вследствие аварии в Закарпатской области погиб мужчина. Также женщина и двое детей получили ранения.