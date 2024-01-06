Рейд ГУР у Бєлгородську область і реформа вищої освіти: новини за 5 січня

Головне управління розвідки України провело рейд у Бєлгородській області РФ. А в Україні анонсували масштабну реформу вищої освіти.
РБК-Україна зібрало головні новини за 5 січня.
Погода в Україні цими вихідними почне різко погіршуватися. Через значне посилення морозів та імовірну загрозу ракетних атак ворога у Києві та низці областей місцева влада проводить екстрені наради та ділиться важливою інформацією з громадянами.
Українські розвідники здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. У рамках операції вдалося завдати втрати ворогу.
Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у ході проведення операції українських розвідників на території Бєлгородської області РФ живій силі противника вдалося завдати втрат вбитими і пораненими. Зокрема, один із тяжко поранених був "знаковою особою".
Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народного депутата Мар’яну Безуглу з посади заступника голови комітету. Далі рішення мають ухвалити голосуванням у Раді.
Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла заявив, Росія змогла атакувати території України та мала певні успіхи. Однак на фронті значно зменшились бойові зіткнення.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України цього року планує запустити масштабну реформу вищої освіти. Мова буде йти про зміну підходів фінансування.
Суд арештував одного з засновників компанії "Київгума" у справі про постачання товарів в Росію. Мова про Антона Кравця. Суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.