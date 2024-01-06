Рейд ГУР у Бєлгородську область і реформа вищої освіти: новини за 5 січня

Головне управління розвідки України провело рейд у Бєлгородській області РФ. А в Україні анонсували масштабну реформу вищої освіти.

Війна РФ проти України: останні новини

Українські військові ліквідували ще 790 загарбників. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 070 військових.

Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували ще 470 російських загарбників. Також ЗСУ знищили 68 одиниць військової техніки ворога.

Британська розвідка оцінила зміни на лінії фронту в Україні за останній тиждень.

Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак

Погода в Україні цими вихідними почне різко погіршуватися. Через значне посилення морозів та імовірну загрозу ракетних атак ворога у Києві та низці областей місцева влада проводить екстрені наради та ділиться важливою інформацією з громадянами.

ГУР провело операцію у Бєлгородської області: росіяни зазнали втрат

Українські розвідники здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. У рамках операції вдалося завдати втрати ворогу.

Буданов про рейд ГУР в Бєлгородській області: один з поранених росіян - знакова особа

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у ході проведення операції українських розвідників на території Бєлгородської області РФ живій силі противника вдалося завдати втрат вбитими і пораненими. Зокрема, один із тяжко поранених був "знаковою особою".

Вирішить Рада. Комітет з нацбезпеки рекомендував відкликати Безуглу з посади заступниці голови

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народного депутата Мар’яну Безуглу з посади заступника голови комітету. Далі рішення мають ухвалити голосуванням у Раді.

Попри успіх РФ біля Кремінної, Україна звільнила території на півдні, - Генштаб Естонії

Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла заявив, Росія змогла атакувати території України та мала певні успіхи. Однак на фронті значно зменшились бойові зіткнення.

В Україні готують масштабну реформу вищої освіти. Шмигаль розповів деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України цього року планує запустити масштабну реформу вищої освіти. Мова буде йти про зміну підходів фінансування.

Суд арештував засновника "Київгуми" Кравця у справі про поставки РФ

Суд арештував одного з засновників компанії "Київгума" у справі про постачання товарів в Росію. Мова про Антона Кравця. Суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави.