Рейд ГУР у Бєлгородську область і реформа вищої освіти: новини за 5 січня
Головне управління розвідки України провело рейд у Бєлгородській області РФ. А в Україні анонсували масштабну реформу вищої освіти.
РБК-Україна зібрало головні новини за 5 січня.
Війна РФ проти України: останні новини
- Українські військові ліквідували ще 790 загарбників. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 070 військових.
- Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували ще 470 російських загарбників. Також ЗСУ знищили 68 одиниць військової техніки ворога.
- Британська розвідка оцінила зміни на лінії фронту в Україні за останній тиждень.
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
Погода в Україні цими вихідними почне різко погіршуватися. Через значне посилення морозів та імовірну загрозу ракетних атак ворога у Києві та низці областей місцева влада проводить екстрені наради та ділиться важливою інформацією з громадянами.
ГУР провело операцію у Бєлгородської області: росіяни зазнали втрат
Українські розвідники здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. У рамках операції вдалося завдати втрати ворогу.
Буданов про рейд ГУР в Бєлгородській області: один з поранених росіян - знакова особа
Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у ході проведення операції українських розвідників на території Бєлгородської області РФ живій силі противника вдалося завдати втрат вбитими і пораненими. Зокрема, один із тяжко поранених був "знаковою особою".
Вирішить Рада. Комітет з нацбезпеки рекомендував відкликати Безуглу з посади заступниці голови
Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народного депутата Мар’яну Безуглу з посади заступника голови комітету. Далі рішення мають ухвалити голосуванням у Раді.
Попри успіх РФ біля Кремінної, Україна звільнила території на півдні, - Генштаб Естонії
Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла заявив, Росія змогла атакувати території України та мала певні успіхи. Однак на фронті значно зменшились бойові зіткнення.
В Україні готують масштабну реформу вищої освіти. Шмигаль розповів деталі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України цього року планує запустити масштабну реформу вищої освіти. Мова буде йти про зміну підходів фінансування.
Суд арештував засновника "Київгуми" Кравця у справі про поставки РФ
Суд арештував одного з засновників компанії "Київгума" у справі про постачання товарів в Росію. Мова про Антона Кравця. Суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави.
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