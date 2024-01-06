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Рейд ГУР у Бєлгородську область і реформа вищої освіти: новини за 5 січня

Субота 06 січня 2024 08:15
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Рейд ГУР у Бєлгородську область і реформа вищої освіти: новини за 5 січня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Головне управління розвідки України провело рейд у Бєлгородській області РФ. А в Україні анонсували масштабну реформу вищої освіти.

РБК-Україна зібрало головні новини за 5 січня.

Війна РФ проти України: останні новини

Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак

Погода в Україні цими вихідними почне різко погіршуватися. Через значне посилення морозів та імовірну загрозу ракетних атак ворога у Києві та низці областей місцева влада проводить екстрені наради та ділиться важливою інформацією з громадянами.

ГУР провело операцію у Бєлгородської області: росіяни зазнали втрат

Українські розвідники здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. У рамках операції вдалося завдати втрати ворогу.

Буданов про рейд ГУР в Бєлгородській області: один з поранених росіян - знакова особа

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у ході проведення операції українських розвідників на території Бєлгородської області РФ живій силі противника вдалося завдати втрат вбитими і пораненими. Зокрема, один із тяжко поранених був "знаковою особою".

Вирішить Рада. Комітет з нацбезпеки рекомендував відкликати Безуглу з посади заступниці голови

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народного депутата Мар’яну Безуглу з посади заступника голови комітету. Далі рішення мають ухвалити голосуванням у Раді.

Попри успіх РФ біля Кремінної, Україна звільнила території на півдні, - Генштаб Естонії

Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла заявив, Росія змогла атакувати території України та мала певні успіхи. Однак на фронті значно зменшились бойові зіткнення.

В Україні готують масштабну реформу вищої освіти. Шмигаль розповів деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України цього року планує запустити масштабну реформу вищої освіти. Мова буде йти про зміну підходів фінансування.

Суд арештував засновника "Київгуми" Кравця у справі про поставки РФ

Суд арештував одного з засновників компанії "Київгума" у справі про постачання товарів в Росію. Мова про Антона Кравця. Суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави.

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