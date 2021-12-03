Ревакцинация после Pfizer и AstraZeneca: какие препараты можно использовать в качестве бустера

"Все они (вакцины, - ред.) оказались безопасными для пациентов с точки зрения побочных эффектов. Шесть из них, в том числе препараты компаний Moderna, CureVac, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca, вызвали сильный иммунный отклик у пациентов, получивших две дозы прививки Pfizer", - говорится в отчете.

По информации профессора Саутгемптоновского университета Сол Фауста, такое исследование было проведено впервые.

В частности, в этих клинических испытаниях приняли участие 2878 людей, которые согласились пройти повторную вакцинацию от коронавируса.

После чего, они были разделены на три группы:

первая получила "пустышку" или (вакцины AstraZeneca или Novavax в качестве бустера);

вторая привита вакцинами Pfizer, Johnson & Johnson или Valneva;

третья получила прививку препаратами Moderna, CureVac или Pfizer.

Ученые выяснили, что все прививки показали свою безопасность для здоровья пациентов и при этом вызвали надлежащий иммунный отклик у добровольцев, которые ранее получили две дозы AstraZeneca.

Вместе с тем высокий уровень эффективности при ревакцинации привитых базовым курсом Pfizer показали лишь шесть вакцин - препарат Valneva не показал положительных результатов.

Однако ученые пока не смогли определить, чем именно были вызваны такие различия.

Впрочем, отмечено, что испытания доказали использование широкого перечня вакцин для укрепления иммунитета людей, прошедших базовый курс прививок, несмотря на то, каким типом вакцин они сначала прошли иммунизацию.