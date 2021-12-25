Ревакцинация или дополнительная доза: Ляшко объяснил, в чем разница

"Бустерная доза - это доза, которую вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза - это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты", - отметил Ляшко.

По словам министра, сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.

Ляшко отметил, что в стране ревакцинацию сделали 367 человек, среди которых медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа, поскольку они находятся в группе риска по профессии. При это дополнительную прививку получили получили 529 человек, уточнил министр.