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Reuters: Европа рискует срывом летнего туризма из-за COVID

Автор: Даша Харченко

Европейские авиалинии и туристический сектор готовятся ко второму "потерянному лету". В странах отмечаются новые вспышки коронавируса, от чего вводятся новые карантинные ограничения.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что акции авиакомпаний и туристических компаний упали в пятницу после того, как Париж и большая часть северной Франции закрылись на месяц, через несколько дней после того, как Италия ввела жесткие ограничения на ведение бизнеса и передвижение для большей части страны, включая Рим и Милан.

"Если нет уверенности, спрос просто не вернется", - сказала консультант Alton Aviation из Дублина Лия Райан.

Летние прогнозы также испортились из-за роста числа инфекций в Греции и других странах и приостановки вакцины AstraZeneca рядом европейских стран.

Авиакомпании, которые уже накопили многомиллиардные долги, сталкиваются с дополнительным напряжением, и некоторые из них могут не выжить без новых поступлений.

Владелец British Airways IAG привлек 1,2 миллиарда евро в рамках выпуска облигаций, заявив, что эта подушка защитит его от затяжного спада.

Напомним, 20 марта с полуночи в Киеве введен локдаун. Жесткий карантин будет действовать три недели. На этот период запрещено проведение всех массовых мероприятий, работа заведений культуры, ТРЦ, прием посетителей в кафе и ресторанах. Ограничения коснутся и общественного транспорта.

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