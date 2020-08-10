В Республике Нигер боевики расстреляли группу туристов

Фото: полиция Республики Нигер (flickr com photos au_unistphotostream)

Пока ни одна группировка не взяла ответственности за нападение

В Республике Нигер за шесть километров на восток от города Куре вооруженные боевики начали стрелять в группу туристов. В результате нападения погибли 8 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Губернатор юго-западного региона Нигера Тиллабери Тиджани Ибрагим Катиелла рассказал, что среди погибших шесть граждан Франции и двое нигерийцев - проводник и водитель. Он пообещал предоставить больше информации позже.

Также известно, что нападение произошло в районе, где было найдено последнее стадо так называемых западноафриканских жирафов, примерно за час езды от столицы страны - города Ниами. Пока ни одна группировка не взяла ответственности за нападение.

В министерстве иностранных дел Франции заявили, что проводят проверку после сообщения об убийстве шести граждан Франции.

Напомним, ранее вооруженные группировки атаковали поселение на северо-западе Нигерии и убили свыше 60 человек.

Кроме того, в марте боевики напали на 6 деревень в штате Кадуна и убили 50 человек.