В Республике Нигер боевики расстреляли группу туристов

Пока ни одна группировка не взяла ответственности за нападение
В Республике Нигер за шесть километров на восток от города Куре вооруженные боевики начали стрелять в группу туристов. В результате нападения погибли 8 человек.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Губернатор юго-западного региона Нигера Тиллабери Тиджани Ибрагим Катиелла рассказал, что среди погибших шесть граждан Франции и двое нигерийцев - проводник и водитель. Он пообещал предоставить больше информации позже.
Также известно, что нападение произошло в районе, где было найдено последнее стадо так называемых западноафриканских жирафов, примерно за час езды от столицы страны - города Ниами. Пока ни одна группировка не взяла ответственности за нападение.
В министерстве иностранных дел Франции заявили, что проводят проверку после сообщения об убийстве шести граждан Франции.
Напомним, ранее вооруженные группировки атаковали поселение на северо-западе Нигерии и убили свыше 60 человек.
Кроме того, в марте боевики напали на 6 деревень в штате Кадуна и убили 50 человек.