UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Республіканці розкритикували Трампа за образи Гарріс

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ході передвиборчої кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово ображав свою опоненту Камалу Гарріс. За це він зазнав критики як з боку демократів, так і з боку республіканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання уточнює, що критика була викликана серією принизливих образ колишнього президента США Трампа, в яких він назвав чинну віце-президентку Гарріс "розумово неповноцінною" та "психічно неповноцінною".

Зокрема, сенатор Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) в ефірі CNN заявив, що на його думку, найкраще вести справу про те, що політика Гарріс руйнує країну.

Колишній губернатор Меріленду Ларрі Хоган (республіканець), який виступає проти Трампа і балотується до Сенату США, назвав ці зауваження "образливими" як для Гарріс, так і для "людей, які справді мають психічні розлади".

Тим часом губернатор Іллінойсу Джей Пріцкер (демократ) засудив "обзивання", які говорить Трамп.

"Щоразу, коли він (Трамп - ред.) говорить такі речі, він говорить про себе, але намагається це проектувати", - сказав Пріцкер.

Зазначимо, що до виборів президента США залишилося 37 днів. Вони відбудуться 5 листопада 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала ГаррісВибори в США