Республіканці розкритикували Трампа за образи Гарріс

Видання уточнює, що критика була викликана серією принизливих образ колишнього президента США Трампа, в яких він назвав чинну віце-президентку Гарріс "розумово неповноцінною" та "психічно неповноцінною".

Зокрема, сенатор Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) в ефірі CNN заявив, що на його думку, найкраще вести справу про те, що політика Гарріс руйнує країну.

Колишній губернатор Меріленду Ларрі Хоган (республіканець), який виступає проти Трампа і балотується до Сенату США, назвав ці зауваження "образливими" як для Гарріс, так і для "людей, які справді мають психічні розлади".

Тим часом губернатор Іллінойсу Джей Пріцкер (демократ) засудив "обзивання", які говорить Трамп.

"Щоразу, коли він (Трамп - ред.) говорить такі речі, він говорить про себе, але намагається це проектувати", - сказав Пріцкер.