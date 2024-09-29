ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Республіканці розкритикували Трампа за образи Гарріс

Неділя 29 вересня 2024 21:32
UA EN RU
Республіканці розкритикували Трампа за образи Гарріс Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ході передвиборчої кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово ображав свою опоненту Камалу Гарріс. За це він зазнав критики як з боку демократів, так і з боку республіканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання уточнює, що критика була викликана серією принизливих образ колишнього президента США Трампа, в яких він назвав чинну віце-президентку Гарріс "розумово неповноцінною" та "психічно неповноцінною".

Зокрема, сенатор Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) в ефірі CNN заявив, що на його думку, найкраще вести справу про те, що політика Гарріс руйнує країну.

Колишній губернатор Меріленду Ларрі Хоган (республіканець), який виступає проти Трампа і балотується до Сенату США, назвав ці зауваження "образливими" як для Гарріс, так і для "людей, які справді мають психічні розлади".

Тим часом губернатор Іллінойсу Джей Пріцкер (демократ) засудив "обзивання", які говорить Трамп.

"Щоразу, коли він (Трамп - ред.) говорить такі речі, він говорить про себе, але намагається це проектувати", - сказав Пріцкер.

Зазначимо, що до виборів президента США залишилося 37 днів. Вони відбудуться 5 листопада 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Камала Гарріс Вибори в США
NEWS
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським