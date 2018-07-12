Для решения вопроса обновления ЦИК главы фракций должны провести консультации, - Парубий

Для рассмотрения вопроса ЦИК в зале должны присутствовать все члены комиссии

Глава парламента Андрей Парубий сообщил, что вопрос обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) должен быть перенесен, а главы фракций для его решения должны провести консультации. Об этом он сказал перед закрытием вечернего заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что для рассмотрения вопроса ЦИК в зале должны присутствовать все члены Центризбиркома.

"Я только что провел совещание с главами фракций. Большинство фракций, как это и предполагалось, сказали, что вопрос должен быть перенесен. Но я скажу с точки зрения регламента: должны присутствовать все члены ЦИК при рассмотрении, их сейчас в зале просто нет. Я призвал глав фракции продолжить консультации, чтобы может быть завтра мы смогли сделать мобилизацию людей. Для этого нужно провести консультации между главами фракций", - подчеркнул глава парламента.

После этого Парубий объявил о закрытии заседания ВР.

"Сейчас у меня нет никаких оснований - ни юридических, ни регламентом предусмотренных продолжать заседание Верховной рады Украины", - сказал он.

Напомним, ранее Парубий заявил о незаконности голосования за обновление состава ЦИК в четверг и объснил, что в зале нет ни одного члена комиссии и ни одного кандидата. Если голосование провести в четверг, его результаты можно будет обжаловать в судебном порядке.