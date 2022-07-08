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Без решения проблем "зеленой" энергетики, Украина не сможет привлекать инвестиции в отрасль, - эксперт

Фото: без решения проблем "зеленой" энергетики, Украина не сможет привлекать инвестиции в отрасль (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Украина не сможет выполнить заявленные в Лугано цели строительства новых мощностей возобновляемой энергетики без урегулирования проблемы критически низких расчетов предприятиям зеленой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Для ЕС и Великобритании и других очень важным индикатором инвестиционной привлекательности Украины является отношение правительства к инвесторам, работающим в секторе ВИЭ. Зато с этим имеем большие проблемы. Никакие крупные международные форумы не смогут привлекать средства, если намерения не подтверждаются практикой", - сказал эксперт.

Омельченко напомнил, что с марта зеленые электростанции солнца и ветра получают всего 15-16% оплаты за произведенную электроэнергию.

"Этого недостаточно для покрытия операционных расходов компаний, не говоря уже о выплатах процентов и тела кредитов. Возможности и пути преодоления финансового затруднения в ВИЭ я уже описывал. Если коротко - ресурсы для этого есть, их нужно сбалансированно распределять", - добавил Омельченко.

При этом он сообщил, что некоторое улучшение, даст министерский приказ №206, благодаря которому уровень оплаты увеличится максимум только до 35% по всем генерациям.

Он добавил, что низкий уровень выплат не способствует тому, чтобы инвесторы видели способность отрасли выжить и нормально функционировать. Чтобы в послевоенном восстановлении сыграть ключевую роль для энергобезопасности страны.

Напомним, Украина во время конференции в Лугано презентовала план послевоенного восстановления страны, который предусматривает инвестиции в размере $750 млрд.

В том числе $130 млрд планируется направить на проекты в энергетике.

Украина планирует увеличить мощность !зеленой! энергетики в 3 раза - до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.

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