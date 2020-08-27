ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Решение о закрытии школ в случае вспышки COVID-19 будут принимать врачи

Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

Исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. После чего решение о закрытии учебных заведений будут принимать врачи.

Самые читаемые новости

Об этом Валентин Мондриевский рассказал во время брифинга.

"Есть рекомендации санитарных врачей - проинструктированы все учителя и директора. Если есть какие-то подозрения, ребенка дают медикам и потом они дают рекомендации, в зависимости от того, какой будет ситуация", - сказал Мондриевский.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснили, как будут реагировать, если заразится коронавирусом учитель - могут закрыть школу.

Кроме того, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школа