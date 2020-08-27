Решение о закрытии школ в случае вспышки COVID-19 будут принимать врачи

Фото: ученики (freepik.com)

Исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. После чего решение о закрытии учебных заведений будут принимать врачи.

Об этом Валентин Мондриевский рассказал во время брифинга.

"Есть рекомендации санитарных врачей - проинструктированы все учителя и директора. Если есть какие-то подозрения, ребенка дают медикам и потом они дают рекомендации, в зависимости от того, какой будет ситуация", - сказал Мондриевский.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснили, как будут реагировать, если заразится коронавирусом учитель - могут закрыть школу.

Кроме того, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 1 сентября состоится первый звонок в школах.