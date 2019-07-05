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Решение суда о повторной жеребьевке парий может сорвать выборы, - Разумков

Новости » Выборы 2019    05.07.2019 - 05:15
Решение суда о повторной жеребьевке парий может сорвать выборы, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

ЦИК вынужден будет перепечатать бюллетени с новыми номерами партий

Председателя партии "Слуга народа" Дмитрий Разумко заявил, что решение суда о повторной жеребьевке парий для определения их номеров в бюллетене может сорвать внеочередные выборы в Раду, запланированы на 21 июля. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что часть бюллетеней уже напечатана, и смена номеров партий в бюллетенях приведет к потере бюджетных средств.

"На самом деле ситуация довольно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатана. 5 млн 200 тысяч. Это означает, что израсходованная часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", - отметил политик.

По его словам, для того, чтобы перепечатать избирательные бюллетени, нужно иметь дополнительные средства, которых в бюджете не предусмотрено.

"Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции и суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обязали провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Верховную раду.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию восьми кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах.

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