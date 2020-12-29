ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Репортер CNN сообщил о смертельных угрозах от сторонников Трампа

США, Вторник 29 декабря 2020 06:07
Репортер CNN сообщил о смертельных угрозах от сторонников Трампа
Фото: Джим Акоста (instagram.com/jimacosta)
Автор: Даша Харченко

Корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста заявил, что в США участились угрозы в адрес журналистов со стороны сторонников действующего президента США Дональда Трампа. В частности он сообщает о "смертельных угрозах".

Об этом пишет CNN.

По словам Акосты, за все время президентства Трампа усилились нападки на журналистов, а отношения между СМИ и Белым домом были очень противоречивыми.

"Я не единственный репортер, который освещал события в Белом доме в эту администрацию и получал смертельные угрозы", - признался Акоста.

Журналист добавил, что политические репортеры в США иногда вынуждены нанимать охранников, чтобы выполнять свою работу.

Напомним, в ноябре 2018 года суд велел Белому дому временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты, который был исключен из пула после перепалки с президентом Дональдом Трампом.

Перед этим Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции американского президента.

Затем телеканал CNN подал иск против Трампа и представителей его администрации из-за лишения Акосты аккредитации в Белый дом.

Подчеркнем, что Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что иск телеканала CNN против Трампа безосновательный.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикижурналистыДональд Трамп

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь