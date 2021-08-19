Репетиция парада, автобусы вакцинации и штормовое предупреждение в Украине: новости за 18 августа

В Киеве появятся автобусы вакцинации, в столице прошла первая репетиция парада ко Дню Независимости, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Подробнее о том, что произошло в среду, 18 августа - в материале РБК-Украина.

Вспышка коронавируса в Одессе: в больнице находится 8 детей из лагеря

Восемь детей из центра "Молодая гвардия" госпитализированы в Одессе. Они находятся в больнице, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.

В ведомстве отметили, что в результате вспышки коронавируса в центре "Молодая гвардия" зарегистрированы 60 случаев заражения инфекцией. Среди них - 50 детей и 10 взрослых. "За последние сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания среди детей дружины "Звездная", - уточнили в министерстве.

В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы

В Киеве с 19 по 24 августа прививку от коронавируса можно будет сделать в специально оборудованных автобусах. Мобильные пункты вакцинации будут курсировать по столице по определенному графику.

В этих мобильных пунктах вакцинации прививку от коронавируса может сделать любой гражданин Украины или лица, имеющие постоянный вид на жительство. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь документы: паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Демократии не будет: "Талибан" назвал форму своего правления в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" не будет делать из Афганистана демократическое государство. Основу управления страной составят законы шариата.

Тем временем боевики "Талибана" начали отгонять от периметра аэропорта Кабула людей, которые хотят бежать из Афганистана. Чтобы отогнать толпу, боевики открывают предупредительный огонь.

Также талибы в Афганистане захватили американские биометрические устройства. Благодаря им они смогут идентифицировать афганцев, которые помогали военным США.

Ситуация катастрофическая: Гаити накрыл шторм после землетрясения, уже почти 2 тысячи жертв

На Гаити произошло мощное землетрясение, после которого страну накрыл шторм "Грейс". Число погибших возросло до 1941 человека, еще 9900 человек пострадали.

Шторм обрушился на юго-запад Гаити, который больше всего пострадал от землетрясения. Многим людям пришлось ждать медицинской помощи, лежа на улице в палящей жаре. Некоторые дети осиротели в результате землетрясения и голодают.

В Киеве прошла первая репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео

В Киеве в среду, 18 августа, прошла первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. Она продлилась до поздней ночи.

На улицах Киева появилась военная техника. В частности, в центре столицы проехали танки и другая бронетехника, а по Крещатику маршировалм военные "коробки". Участие в репетиции парада также приняли военная авиация и техника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киевляне могли наблюдать, как в небе над столицей пролетают истребители, бомбардировщики и другие самолеты.

Также в районе проведения парада задержали мужчину. Он угрожал полицейским оружием.

"Настоящее кино": Украина провела спецоперацию с паролями для эвакуации афганского режиссера

Украина помогла с эвакуацией из Афганистана известному афганскому режиссеру Сахри Карими. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как ее эвакуировали из страны.

По его словам, женщина написала в соцсети пост-просьбу об эвакуации, на который откликнулась украинская сторона. Однако, женщина не успела на самолет. "Она должна была вылететь на борту, где было 79 человек, которых мы вывезли. Но она не успела попасть на борт и самолет был вынужден улететь. Казалось надежда была потеряна, их там отталкивали из аэропорта. Но женщину забрал военный турецкий борт. Ее в последний момент забрали. Там была спецоперация с паролями. Это было настоящее кино", - рассказал Кулеба.

В Польше в вытрезвителе умер 23-летний украинец, которого полицейские связали ремнями

В Польше умер гражданин Украины, которого полицейские после задержания оставили связанным ремнями во Вроцлавском вытрезвителе. Трагический случай произошел 30 июля, но стало о нем известно только сейчас.

Четверо правоохранителей доставили пьяного украинца в вытрезвитель. Там он, как сообщается, стал буянить, драться и кусаться. Тогда вызвали второй патруль. Нетрезвого мужчину скрутили, связали ремнями. Задержанный начал синеть, потерял дыхание и затем умер. Трагическим случаем сейчас занимается районная прокуратура в Свиднице.

Как изменились цены и зарплаты за 30 лет Независимости

Украина отпразднует в этом году 30 лет независимости. За эти годы в стране менялась экономика, росли зарплаты и пенсии, а вместе с ними – цены на продукты, курс доллара и потребительские потребности. 30 лет тому назад украинцы в основном тратили деньги на питание, оплату коммунальных услуг и одежду. Отпуск чаще сего проводили в родной стране, а автомобили, импортная техника и доллары были только у очень состоятельных граждан.

Однако за 30 лет в нашей стране многое изменилось – бизнес стал процветать, кроме импортных товаров появились собственные производства вин, продуктов, техники. Автомобиль перестал быть предметом роскоши и стал обычным средством передвижения. Как менялась Украина за эти 30 лет – читайте в нашем материале.

Ливни, град и шквалы накроют Украину

Синоптики Украинского Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на чертверг, 19 августа. Дожди, град и шквалы накроют большинство областей.

В центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Кроме того, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).