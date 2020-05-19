Рэпер Серега попал в грандиозный скандал: экс-супруга обвинила его в зависимости

Полина Ололо (Фото: instagram/polina lola)

Бывшая жена Сереги сообщила, что он совершил тяжелое преступление

Бывшая жена известного рэпера Сереги Полина Ололо заявила, что он забрал их совместных детей и не дает с ними увидеться. Также она обвинила музыканта в зависимости, подделке документов и сообщила, что будет с ним судиться.

Полина Ололо опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала правду о своем бывшем муже.

"Когда я выступила публично, много информации не давала, надеясь, что Сергей одумается, что он делает, вернет детей или хотя бы найдет компромисс, как можно видеть нам детей и не травмировать их жизнь. Мне четко дали понять, что детей я не увижу. Это переходит все грани дозволенного в жизни маленьких детей и закона! Вывоз за границу по поддельным документам – это уголовная ответственность для него и для нотариуса", - написала Полина.

Она добавила, что у Сереги есть сильная зависимость, с которой борется уже не один год и его даже из-за этого его выгнали с одного из проектов.

"Зависимость Сергея, которая длится уже не первый год и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знает весь наш близкий круг общения. Также подтвердили, что с прошлого проекта "Правильное питание" его выгнали именно по этой причине", - добавила экс-супруга рэпера.

Она отметила, что у нее есть доказательства его образа жизни, которые она предоставит в суде. Женщина искренне беспокоится за своих детей.

"Из-за искривленной реальности, человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей, которых и не воспитывал никогда. Я не могу доверить человеку детей, который кормит их на завтрак семечками, от этого просто у меня разрывается сердце", - сообщила Полина Ололо.

Напомним, ранее мы писали о том, что рэпер Серега отобрал детей у бывшей жены и увез их в Крым.

Автор: Маруся Счастливая