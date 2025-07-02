Репатріація тіл: в Україні виявили рештки росіян та повернули їх Москві

Номери жетонів:

Жетон № АВ 846408

Жетон № АВ 449638

Українська сторона провела необхідні перевірки, огляди та експертизи. Як результат, дотримуючись гумарітарних принципів та домовленостей щодо репатріації, українська сторона повернула ці два тіла російській стороні в рамках офіційної процедури.

"Наразі ми не маємо підтвердження, що російська сторона відповідним чином сповістила рідних цих загиблих, що тіла знов повернути на російську територію. Тому звертаємося безпосердньо до родин російських військовослужбовців, які впізнали вказані вище номери військових жетонів і досі не отримали тіло свого близького", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що перед передачею тіл поліцейські відібрали ДНК-зразки.

"Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих – ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)", - додали у Національної поліції.

Повернення тіл загиблих

Домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників були досягнуті 2 червня під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Сторони погодили формат "6000 на 6000".

Перший етап обміну відбувся 11 червня - Україна повернула тіла 1212 полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.

Ще одна хвиля репатріації відбулася 13 червня тоді в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці.

Крім того, на територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.

Згодом стало відомо, що До РФ вже повернули три тіла російських військових. Їх агресор передавав Україні під час репатріації у 2025 році. Росіянам тіла передаються тільки після стовідсоткового підтвердження збігу. Тож три тіла були повернені назад у РФ, оскільки у них був повний збіг.