Рэп и ультракороткие шорты: Лорак "взорвала" сеть кадрами из нового клипа (видео)

Ани Лорак показала кадры из клипа к новой песне артистки
Ани Лорак, которая недавно уволила всю свою команду, приступила к съемкам нового клипа. Об этом свидетельствует нарезка роликов, на которой Каролина Куек (настоящее имя певицы) в одном образе прогуливается по Нью-Йорку. Видео опубликовано на странице Ани Лорак в Instagram.
Украинская певица облачилась в короткий черный топ, ультракороткие джинсовые шорты серого цвета и массивные босоножки на высоком каблуке.
К опубликованному видео артистка написала: "все меняется вокруг, когда ты слышишь себя, когда открываешь свое сердце вселенной…".
Ани Лорак снимает клип с новым парнем – видео (instagram.com/anilorak)
В сети похвалили артистку за внешний вид и новое амплуа для клипа:
Ани Лорак снимает клип с новым парнем (скриншоты: instagram.com/anilorak)
Напомним, что ранее Ани Лорак показала нового бойфренда.
До этого мы писали, что впервые за долгое время Ани Лорак поразила приятными изменениями.