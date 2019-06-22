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Рэп и ультракороткие шорты: Лорак "взорвала" сеть кадрами из нового клипа (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2019 - 19:55
Рэп и ультракороткие шорты: Лорак "взорвала" сеть кадрами из нового клипа (видео)
Ани Лорак снимает клип с новым парнем - видео (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак показала кадры из клипа к новой песне артистки

Ани Лорак, которая недавно уволила всю свою команду, приступила к съемкам нового клипа. Об этом свидетельствует нарезка роликов, на которой Каролина Куек (настоящее имя певицы) в одном образе прогуливается по Нью-Йорку. Видео опубликовано на странице Ани Лорак в Instagram.

Украинская певица облачилась в короткий черный топ, ультракороткие джинсовые шорты серого цвета и массивные босоножки на высоком каблуке.

К опубликованному видео артистка написала: "все меняется вокруг, когда ты слышишь себя, когда открываешь свое сердце вселенной…".

 

 

Ани Лорак снимает клип с новым парнем – видео (instagram.com/anilorak)

В сети похвалили артистку за внешний вид и новое амплуа для клипа:

  • Невероятно крутая.
  • Какая же вы офигенная. Как же я скучаю по вам. С нетерпением жду того дня, когда смогу вас увидеть.
  • Вы невероятно красивая! Какая же у вас восхитительная фигура! Удивляете с каждым разом все больше!
  • Это будет новый клип 100%.
  • Ой, какое видео классное. На стиле.

Рэп и ультракороткие шорты: Лорак &quot;взорвала&quot; сеть кадрами из нового клипа (видео)

Рэп и ультракороткие шорты: Лорак &quot;взорвала&quot; сеть кадрами из нового клипа (видео)

Ани Лорак снимает клип с новым парнем (скриншоты: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее Ани Лорак показала нового бойфренда.

До этого мы писали, что впервые за долгое время Ани Лорак поразила приятными изменениями.

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