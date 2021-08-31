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Компания Renault представила электрический седан Mobilize Limo для такси

Автор: Константин Широкун

Новый суббренд французского автопроизводителя явил миру новый электромобиль, который рассчитан на корпоративные парки и службы такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Mobilize.

Новинка представлена под суббрендом Mobilize, который создан специально для электромобилей, и ориентирован на шеринговые автомобили. После городского автомобиля EZ-1 Prototype, который был представлен в январе, компания представляет новый Mobilize Limo, полностью электрический седан, специально разработанный для такси, а также прокатных компаний.

Мировой дебют новинки намечен на 8 сентября в рамках выставки IAA Mobility 2021. Mobilize Limo – это седан длиной 4,67 м и с колесной базой 2,75 м. Цветовая палитра будет ограничена черным, серым и белым тонами.

Интересно, что электромобиль получил клиренс 175 мм. Этому значению позавидуют многие компактные кроссоверы. Электромобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 220 Нм.

Разгонная динамика машины с места до 100 км/ч – 9,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 140 км/ч. Такие скромные характеристики должны обеспечить седану серьезный запас хода. Новинка имеет три режима движения – Eco, Normal иSport. Литий-ионный аккумулятор емкостью 60 кВт•ч обеспечивает дальность хода на одном заряде до 450 км по циклу WLTP.

В Mobilize не комментируют платформу, которую использует электрический седан, но можно предположить, что в основе модели лежит модульная архитектура Renault Group CMF-EV. Она знакома по электрокроссоверу Nissan Ariya, на ней же построят совершенно новый Renault Mеgane.

Напомним, дизайнеры General Motors показали руль будущего. В данном случае рулевое колесо имеет прямоугольную форму и больше напоминает штурвал.

Также сообщалось, что в Париже скорость автомобилей ограничили на отметке 30 км/ч. Ограничения не касаются объездной дороги, а также отдельных бульваров.

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Автомобильный рынок