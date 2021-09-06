Renault показал электрический Megane: теперь это кроссовер

Megane E-Tech Electric стал первым электромобилем в линейке из восьми новых электрических машин, которые Renault обещает представить до 2025 года. Внешний облик новинки позаимствован у концепт-кара Megane eVision.

На Megane E-Tech Electric дебютирует новая информационная система Open-R, работающая на операционной системе Android Automotive от Google и предлагающая автомобилистам спутниковую навигацию, беспроводные обновления и различные сервисы Google. Управляется инфотеймент через экран диагональю 9,0 или 12 дюймов, объединенные в одну изогнутую черную панель с 12,3-дюймовым цифровым приборным щитом.

Новый Megane E-Tech Electric имеет 4210 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1500 мм в высоту. Электромобиль получил новую тонкую батарею толщиной 110 мм, которая на 40 процентов тоньше, чем аккумуляторный блок у Zoe. Благодаря новой конструкции батареи центр тяжести Megane E-Tech стал на 90 мм ниже, чем у действующего хэтчбека Megane.

Европейские покупатели смогут выбирать между одним из двух вариантов электродвигателей, развивающих 130, или 218 л.с. и 250, или 300 Нм соответственно. Версия с более мощной силовой установкой обеспечивает кроссоверу разгонную динамику от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Для машины также будет предложено два аккумулятора – на 40, или 60 кВт•ч с запасом хода на одном заряде в 300, или 470 км соответственно. Renault гарантирует, что если по прошествии восьми лет у любой из батарей будет менее 70 процентов своей первоначальной емкости, батарея будет заменена бесплатно.

Аккумулятор поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 130 кВт. Также доступна зарядка от сети переменного тока через бытовую розетку мощностью 2,3 кВт (10 А) или общественную зарядную станцию ​​мощностью 22 кВт. Электромобиль получил четыре режима рекуперативного торможения и четыре выбираемых режима движения. Снаряженная масса новинки составляет 1624 кг.

Предполагается, что производство Renault Megane E-Tech Electric начнется в начале 2022 года.