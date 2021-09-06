Renault показал электрический Megane: теперь это кроссовер

Новый электромобиль Renault Megane E-Tech официально показали в рамках автосалона в Мюнхене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault.
Megane E-Tech Electric стал первым электромобилем в линейке из восьми новых электрических машин, которые Renault обещает представить до 2025 года. Внешний облик новинки позаимствован у концепт-кара Megane eVision.
На Megane E-Tech Electric дебютирует новая информационная система Open-R, работающая на операционной системе Android Automotive от Google и предлагающая автомобилистам спутниковую навигацию, беспроводные обновления и различные сервисы Google. Управляется инфотеймент через экран диагональю 9,0 или 12 дюймов, объединенные в одну изогнутую черную панель с 12,3-дюймовым цифровым приборным щитом.
Для машины также будет предложено два аккумулятора – на 40, или 60 кВт•ч с запасом хода на одном заряде в 300, или 470 км соответственно. Renault гарантирует, что если по прошествии восьми лет у любой из батарей будет менее 70 процентов своей первоначальной емкости, батарея будет заменена бесплатно.
Предполагается, что производство Renault Megane E-Tech Electric начнется в начале 2022 года.
Ранее мы писали, что представлен первый электрический Maybach. У новых электрических кроссоверов с трехлучевой звездой запас хода на одном заряде батареи составит не менее 600 км.
Также сообщалось, что Mercedes-Benz показал электрический E-Class. Mercedes-Benz EQE 350 оснащен тяговой батареей емкостью 90,6 кВт•ч.