Новый Renault Duster не заработал ни одной звезды в краш-тесте

Latin NCAP присудил кроссоверу Renault Duster второго поколения неожиданные ноль звезд в краш-тестах. Пассивная безопасность популярной бюджетной модели оказалась неудовлетворительной по сегодняшним меркам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Latin NCAP.
Latin NCAP присудил популярному в странах Латинской Америки кроссоверу ноль звезд в своем рейтинге безопасности. Renault Duster второго поколения получил провальную оценку - и это несмотря на наличие даже "в базе" фронтальных подушек безопасности и системы курсовой устойчивости.
При этом, как отметили в Latin NCAP, на других рынках модель продемонстрировала куда лучшие результаты в краш-тестах. Правда, Duster для Латинской Америки не предлагает в стандартной комплектации боковые подушки безопасности, в отличие от модели, продаваемой в Европе под брендом Dacia.
В результате фронтального краш-теста Latin NCAP на скорости 64 км/ч с перекрытием 40% у Дастера пол в районе ступней передних пассажиров деформировался слишком сильно, а колени могут травмировать элементы передней панели. К тому же, после удара у машины потек бензобак. А при боковом краш-тесте открылся замок водительской двери, что вообще вне правил Latin NCAP.
По итогу тестов Latin NCAP приняли решение обратиться в Renault, чтобы компания отозвала с бразильского рынка все проданные здесь Дастеры второго поколения и доработала конструкцию дверных замков и бензобака.
Отметим, что в тестах Euro NCAP Dacia Duster в 2017 году завоевала три звезды из пяти возможных. Общую оценку снизили значения работы систем активной безопасности, но защита пассажиров и пешеходов была на высоком уровне.
Напомним, в Украине все еще продается Duster первого поколения. Недавно популярная на нашем рынке модель пережила очередное косметическое обновление.
Также сообщалось, что Continental научит подушки безопасности раскрываться быстрее. Также степень раскрытия подушки безопасности будет учитывать конкретную дорожную ситуацию и положение пассажиров в салоне в момент столкновения.