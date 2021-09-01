Новый Renault Duster не заработал ни одной звезды в краш-тесте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Latin NCAP .

Latin NCAP присудил популярному в странах Латинской Америки кроссоверу ноль звезд в своем рейтинге безопасности. Renault Duster второго поколения получил провальную оценку - и это несмотря на наличие даже "в базе" фронтальных подушек безопасности и системы курсовой устойчивости.

При этом, как отметили в Latin NCAP, на других рынках модель продемонстрировала куда лучшие результаты в краш-тестах. Правда, Duster для Латинской Америки не предлагает в стандартной комплектации боковые подушки безопасности, в отличие от модели, продаваемой в Европе под брендом Dacia.

В результате фронтального краш-теста Latin NCAP на скорости 64 км/ч с перекрытием 40% у Дастера пол в районе ступней передних пассажиров деформировался слишком сильно, а колени могут травмировать элементы передней панели. К тому же, после удара у машины потек бензобак. А при боковом краш-тесте открылся замок водительской двери, что вообще вне правил Latin NCAP.

По итогу тестов Latin NCAP приняли решение обратиться в Renault, чтобы компания отозвала с бразильского рынка все проданные здесь Дастеры второго поколения и доработала конструкцию дверных замков и бензобака.

Отметим, что в тестах Euro NCAP Dacia Duster в 2017 году завоевала три звезды из пяти возможных. Общую оценку снизили значения работы систем активной безопасности, но защита пассажиров и пешеходов была на высоком уровне.