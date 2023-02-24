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Ремінець-хамелеон: Apple запатентувала новий аксесуар для годинника

Новость на русском →
США, П'ятниця 24 лютого 2023 02:08
Ремінець-хамелеон: Apple запатентувала новий аксесуар для годинника Фото: ремінець-хамелеон для годинника Apple
Автор: Олена Черкасець

Компанія Apple запатентувала ремінець для фірмового годинника Apple Watch, що здатний змінювати колір, як "хамелеон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AppleInsider.

Патент Apple описує ідею зміни кольору за рахунок "електрохромних властивостей". Це означає, що в основі ремінця - спеціальні полімерні нитки, що під дією електричного струму змінюють колір.

Деталь із патенту, яка показує, як користувач може провести пальцем по Apple Watch, щоб змінити колір ремінця

Налаштувати його можна буде прямо з годинника, буквально свайпнувши по екрану і передавши таким жестом вибраний відтінок ремінця. Виглядати таке "фарбування" може дуже ефектно, особливо враховуючи увагу Apple до подібних промотрюків.

Також наголошується, що зміну кольору можна буде налаштувати за розкладом. Так, ремінець зможе відключатися або переходити в монохромний режим вночі і знову сяяти вранці після активації будильника.

Більш того, електрохромні елементи ремінця можуть працювати незалежно один від одного, а значить, крім єдиного кольору, система може відображати певні візерунки, значки, логотипи або текст. Теоретично такі ремінці зможуть прокручувати текст повідомлень у форматі рядка, що біжить, пише Apple Insider.

Нагадаємо, компанія Apple додасть нові фішки для української клавіатури. У гаджетів тепер з’явиться функція "предиктивного вводу", коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів або фраз.

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