В Яремче в отеле отравились 11 детей

Вследствие отравления в Яремче госпитализированы 5 детей

В Яремче в отеле "Водоспад" отравление получили 11 детей из группы отдыхающих. Об этом сообщает kurs.if.

Как отмечается, группа в составе 78 человек прибыла в Яремче 2 июля. У всех больных предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит".

"10 июля около 23 часов в Яремчанскую городскую больницу обратилось 11 детей с признаками общей слабости, рвоты, поноса, повышения температуры. Госпитализированы пятеро детей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, состояние больных расценивается как удовлетворительное.

Так, в главном управлении Держпродспоживслужби в Ивано-Франковской области создана комиссия с целью расследования факта, которая проводит санитарно-эпидемиологическое обследование объекта с отбором проб пищевых продуктов, воды и смывов с оборудования для лабораторного исследования.

Сообщается, что указанный отель не был включен в перечень детских баз отдыха и оздоровительных заведений Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 детей отравились йогуртами в Киевской области. В частном детском лагере "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района 12 детей после употребления йогуртов, которые воспитатели хранили без соблюдения сроков потребления и при высокой температуре, отравились.