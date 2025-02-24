Рекордні 2,5 млрд доларів: Ford зобов'язали виплатити штраф після серйозної ДТП

Сімейна пара зі штату Джорджія, США, розбилася на Ford F-250 Super Duty 2015 модельного року: пікап вилетів з дороги, підлетів над дренажною трубою і перекинувся. І водій, і пасажир загинули; адвокатам вдалося довести: жертв не вдалося уникнути через недостатню міцність даху пікапа.

Хоча аварія сталася 2022 року, вердикт було винесено судом лише зараз. Адвокати постраждалої сторони стверджують, що вантажівки Ford F-Series 1999-2016 модельних років зроблені з дефектними та потенційно небезпечними дахами. Проти концерну Ford грає судова практика: у 2022 році автогігант програв справу за іншою смертельною ДТП, яка сталася в 2014 році, і виплатив сім'ї загиблого 170 мільйонів доларів.

Юристи Ford стверджують, що у конструкції пікапа не було прорахунків, але позивач надав експертизу, з якої випливає, що співвідношення міцності до ваги F-250 становить 1:1, тоді як IIHS (Страховий інститут безпеки дорожнього руху) ставить оцінку "добре" за співвідношенням 4:1. Однак, Ford вважає виплату 2,5 млрд доларів невиправдано високою і має намір оскаржити рішення.