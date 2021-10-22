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Рекорд вакцинации. В Украине сделали прививки почти 270 тысячам человек за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки сделали прививки почти 270 тысячам украинцев. Это новый рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Вместе с тем, с начала вакцинальной кампании привиты 8 557 659 человек, из них получили одну дозу - 8 557 657 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 6 829 174 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 15 386 831 прививку.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные, отметили в Минздраве.

Больше всего человек за сутки вакцинировали в Днепропетровской области (+26 174), Киеве (+15 154), Львовской области (+14 648), Харьковской области (+10 012).

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали два антирекорда коронавируса.

Отметим, из-за ухудшения ситуации с COVID городские власти готовятся усилить карантин в Киеве.

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КоронавирусВакцинация