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В реке Ганг в Индии обнаружили десятки тел жертв коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Тела людей, умерших, предположительно, от коронавируса, обнаружили в реке Ганг в индийском штате Бихар. В реке может находиться около 100-150 тел.

Об этом сообщает газета The Times of India.

Издание со ссылкой на местную администрацию передает, что тела могли быть сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш. Местные жители полагают, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.

Окружной судья города Буксар Аман Самир заявил, что власти будут принимать строгие меры в отношении тех, кто сбрасывает в реку тела умерших от коронавируса без традиционного для индуизма сожжения на костре.

Отмечается, что власти начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с погребальными ритуалами. При этом расходы возьмет на себя правительство штата.

Ранее в Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных случаев из-за коронавирусной болезни. За 24 часа умерли 4187 человек.

Как писало РБК-Украина, Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 7 мая.

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