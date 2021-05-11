В реке Ганг в Индии обнаружили десятки тел жертв коронавируса

Тела людей, умерших, предположительно, от коронавируса , обнаружили в реке Ганг в индийском штате Бихар. В реке может находиться около 100-150 тел.

Издание со ссылкой на местную администрацию передает, что тела могли быть сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш. Местные жители полагают, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.

Окружной судья города Буксар Аман Самир заявил, что власти будут принимать строгие меры в отношении тех, кто сбрасывает в реку тела умерших от коронавируса без традиционного для индуизма сожжения на костре.

Отмечается, что власти начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с погребальными ритуалами. При этом расходы возьмет на себя правительство штата.