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Регулятор в США предупредил о редком риске кровотечения от вакцины J&J

Автор: Артур Родивилов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) во вторник внесло изменения в сведения о вакцине Johnson & Johnson против COVID-19. Регулятор включил редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению регулятора, симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда - чрезмерное кровотечение.

Отчеты побочных явлений после использования вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 по разрешению на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации

Информационный бюллетень поправок следует подобным предупреждениям вакцины со стороны других регуляторных органов, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам.

Обе вакцины J&J и AstraZeneca, основанные на подобной платформе, ранее были связаны с другой очень редкой комбинацией свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Ранее сообщалось, что люди, получившие бустерную прививку вакциной компании Johnson & Johnson, получают хорошую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Уровень защиты от COVID повышался в последующие недели после получения бустерной прививки, даже после всплеска заболеваемости.

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Вакцина