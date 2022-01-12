Регулятор в США предупредил о редком риске кровотечения от вакцины J&J

По сообщению регулятора, симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда - чрезмерное кровотечение.

Отчеты побочных явлений после использования вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 по разрешению на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации

Информационный бюллетень поправок следует подобным предупреждениям вакцины со стороны других регуляторных органов, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам.

Обе вакцины J&J и AstraZeneca, основанные на подобной платформе, ранее были связаны с другой очень редкой комбинацией свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.