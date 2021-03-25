Регулятор ЕС созывает экспертов для внесения новых данных по вакцине AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) созывает на 29 марта специальную группу экспертов для внесения дополнительных материалов к оценке COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Эксперты в сфере медицины предоставят данные относительно потенциальных рисков после использования препарата.

Отмечается, что Комитет по безопасности ЕМА (PRAC) после заключения относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками продолжает оценивать зарегистрированные случаи побочных эффектов. Именно поэтому 29 марта группа экспертов по гематологии (тромбозам и гемостазу), сердечно-сосудистой медицины, инфекционных заболеваний, вирусологии, неврологии, иммунологии и эпидемиологии встретятся, чтобы высказать комитету свое свидание относительно основных факторов возможного риска использование вакцины. Эта экспертная группа также включает двух представителей общественности.

"Результаты заседания экспертов, а также последующий анализ новых случаев будут учтены в текущей оценке PRAC (относительно вакцины AstraZeneca). Обновленная рекомендация PRAC по этому вопросу ожидается во время пленарного заседания в апреле (6-9 апреля)", - сообщили в ЕМА.