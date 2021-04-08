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Регулятор ЕС рекомендует вакцину AstraZeneca: преимуществ больше, чем рисков

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 03:39
Регулятор ЕС рекомендует вакцину AstraZeneca: преимуществ больше, чем рисков Фото: В ЕС рассматривают безопасность вакцины AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) усматривает возможную связь между вакциной AstraZeneca и редко тромбозами у вакцинированных. При этом эксперты EMA по-прежнему рекомендуют вакцину к использованию.

Об этом говорится в отчете EMA.

Эксперты говорят, что одной из причин такой реакции организма человека на препарат является иммунный ответ. Она приводит к состоянию, подобного тому, который иногда наблюдается у пациентов, принимающих антикоагулянты.

Также там отмечают, что общая польза от вакцины в предотвращении COVID-19 превышает риск очень редких побочных эффектов. Ведь риск подхватить коронавирусную болезнь в тяжелой форме и умереть из-за ее осложнения значительно выше.

В ВОЗ заявили, что пока нет доказательств того, что вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбов.

Напомним, Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных проявлений препарата. Запрет действовал до 7 апреля. Также и Канада прекратила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей в возрасте 55 лет из-за опасений возникновения тромбов.

Ранее научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.

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