Регулятор ЕС рекомендует расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию) в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.
Такой вывод был сделан по итогам встречи комитета по оценке фармакологических рисков (PRAC) 8-11 марта, сообщает EMA.
"После сообщений о проблемах безопасности в отношении случаев анафилаксии (тяжелых аллергических реакций) с вакциной против COVID-19 от AstraZeneca, PRAC рекомендует обновить информацию о продукте, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) как побочные эффекты в раздел 4.8", - говорится в сообщении.
Такое решение основывается на 41 сообщении о возможной анафилаксии, которая наблюдается среди около 5 миллионов вакцинированных в Великобритании.
"После тщательного исследования данных PRAC пришел к выводу, что по крайней мере у некоторых из этих случаев существует связь с вакциной", - отметили в EMA.
Напомним, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. 12 марта к ним присоединилась Болгария.
При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.