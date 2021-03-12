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Регулятор ЕС рекомендует расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Новина українською → Европейский союз, Пятница 12 марта 2021 17:20
Регулятор ЕС рекомендует расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию) в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

Такой вывод был сделан по итогам встречи комитета по оценке фармакологических рисков (PRAC) 8-11 марта, сообщает EMA.

"После сообщений о проблемах безопасности в отношении случаев анафилаксии (тяжелых аллергических реакций) с вакциной против COVID-19 от AstraZeneca, PRAC рекомендует обновить информацию о продукте, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) как побочные эффекты в раздел 4.8", - говорится в сообщении.

Такое решение основывается на 41 сообщении о возможной анафилаксии, которая наблюдается среди около 5 миллионов вакцинированных в Великобритании.

"После тщательного исследования данных PRAC пришел к выводу, что по крайней мере у некоторых из этих случаев существует связь с вакциной", - отметили в EMA.

Напомним, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. 12 марта к ним присоединилась Болгария.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

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