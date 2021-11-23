Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию таблеток от коронавируса Молнупиравир

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию таблеток от коронавируса Молнупиравир (Lagevrio) компании Merck. Регулятор рассчитывает выдать разрешение в течение нескольких недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр EMA.
"EMA оценит преимущества и риски Lagevrio в сжатые сроки и может выдать свое заключение в течение нескольких недель, если представленные данные будут достаточно надежными и полными, а также продемонстрируют эффективность, безопасность и качество лекарства", - отмечается в релизе агентства.
Молнупиравир разработан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Пероральный препарат снижает способность SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19 - размножаться в организме человека.
Напомним, в конце октября EMA приступило к непрерывному обзору таблеток Молнупиравир.
Отметим, ранее Merck запросила разрешение на использование таблеток в США.