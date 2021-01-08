Регулятор ЕС ожидает скорой подачи заявки AstraZeneca на регистрацию вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ожидает на следующей неделе подачу заявки компании AstraZeneca на использование разработанной ими вакцины от COVID-19. Решение об одобрении вакцины может быть принято в конце января.

Об этом сообщила пресс-служба лекарственного регулятора Евросоюза в Twitter.

"После получения дополнительных сведений от компании, EMA ожидает, что AstraZeneca подаст на следующей неделе заявку на получение временного регистрационного удостоверения для ее вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам пока не рекомендует к использованию в ЕС вакцины от COVID компании AstraZeneca. В Евросоюзе хотят больше данных о ее качестве.

Кроме того, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Вместе с тем в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.