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Регулятор ЕС ожидает скорой подачи заявки AstraZeneca на регистрацию вакцины

Автор: РБК-Украина

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ожидает на следующей неделе подачу заявки компании AstraZeneca на использование разработанной ими вакцины от COVID-19. Решение об одобрении вакцины может быть принято в конце января.

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Об этом сообщила пресс-служба лекарственного регулятора Евросоюза в Twitter.

"После получения дополнительных сведений от компании, EMA ожидает, что AstraZeneca подаст на следующей неделе заявку на получение временного регистрационного удостоверения для ее вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам пока не рекомендует к использованию в ЕС вакцины от COVID компании AstraZeneca. В Евросоюзе хотят больше данных о ее качестве.

Кроме того, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Вместе с тем в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

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