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Регулятор ЕС может одобрить вакцину от COVID Novavax в ближайшие недели

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Среда 17 ноября 2021 16:51
Регулятор ЕС может одобрить вакцину от COVID Novavax в ближайшие недели Фото6 Регулятор ЕС может одобрить вакцину от COVID Novavax в ближайшие недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса компании Novavax в ближайшие несколько недель. В частности, если полученных на данный момент данных о вакцине будет достаточно для подтверждения ее эффективности и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вакцина, названная Nuvaxovid или NVX-CoV2373, с февраля находится в стадии изучения, что делает возможным ускорение сроков потенциального одобрения, заявило Европейское агентство по лекарственным средствам.

Если вакцина будет одобрена, она станет пятым препаратом, который разрешен для вакцинации в ЕС.

Напомним, в начале ноября вакцину Novavax одобрила для экстренного применения Индонезия.

Кроме того, в Британии участникам клинических испытаний вакцины Novavax посоветовали получить еще две прививки препаратом Pfizer.

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