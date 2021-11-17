Фото6 Регулятор ЕС может одобрить вакцину от COVID Novavax в ближайшие недели (Виталий Носач, РБК-Украина)

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса компании Novavax в ближайшие несколько недель. В частности, если полученных на данный момент данных о вакцине будет достаточно для подтверждения ее эффективности и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.