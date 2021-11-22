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Регулятор ЕС может одобрить бустерную прививку Johnson & Johnson в ближайшие недели

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Понедельник 22 ноября 2021 15:40
Регулятор ЕС может одобрить бустерную прививку Johnson & Johnson в ближайшие недели Фото: EMA может одобрить бустерную прививку Johnson & Johnson в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начал оценку данных для разрешения бустерной прививки от коронавируса вакциной компании Johnson & Johnson. Решение о применении дополнительной дозы препарата будет вынесено в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.

"EMA начало оценку заявки на использование бустерной дозы вакцины COVID-19 компании Janssen, которую следует вводить не менее чем через два месяца после первой дозы людям в возрасте 18 лет и старше", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что комитет ЕМА по лекарственным средствам для человека проведет ускоренную оценку данных, представленных компанией.

"Эти данные включают результаты более чем 14 тысяч взрослых, получивших вторую дозу вакцины COVID-19 Janssen или плацебо (фиктивное лечение) через два месяца после первой дозы", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас вакцина Johnson & Johnson разрешена для применения у людей в возрасте 18 лет и старше, причем первичная вакцинация состоит из одной дозы.

Вакцина состоит из другого вируса (из семейства аденовирусов), который был модифицирован таким образом, чтобы содержать ген для создания белка из SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Вакцина COVID-19 Janssen не содержит самого вируса и не может вызвать COVID-19.

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