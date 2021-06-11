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Регулятор ЕС одобрил производство во Франции COVID-вакцин Moderna

Автор: Андрей Василюк

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило новую производственную площадку во Франции для выпуска вакцины против COVID-19 компании Moderna. Там будут изготавливать готовые к использованию препараты.

Об этом сообщил комитет EMA по лекарственным средствам для людей (CHMP), передает пресс-служба регулятора.

Завод будет расположен в муниципалитете Мон. Он будет выпускать готовый продукт под управлением Recipharm.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) утвердил новую производственную площадку для производства готовой вакцины Moderna против COVID-19. Площадка, под управлением Recipharm, расположена в Моне, во Франции", - говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце CHMP утвердил два новых места в США по производству как действующего вещества, так и готового продукта Moderna. Ожидается, что эти шаги позволят производить дополнительно один-два миллиона флаконов готовой вакцины для рынка Европейского Союза ежемесячно.

В конце мая страны Евросоюза, которые входят в инициативу "Команда Европы" для помощи третьим странам в преодолении пандемии коронавируса, объявили о выделении 1 миллиарда евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с инфекцией. Деньги пойдут непосредственно в Африку.

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