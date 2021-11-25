Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 5 лет

"Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал расширить показания для вакцины Comirnaty, чтобы включить ее использование для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в заявлении.

Отмечено, что ранее регулятор ЕС одобрил использование Pfizer для прививания детей в возрасте от 12 лет.

"У детей в возрасте от 5 до 11 лет доза вакцины будет ниже, чем у тех, кто старше 12 лет (10 мкг и, соответственно, - 30 мкг). Как и в старшей возрастной группе, иммунизацию рекомендовано проводить в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в три недели", - поясняют в сообщении.

Согласно проведенному исследованию, эффективность Pfizer для этой возрастной группы показала 90,7% в предотвращении симптоматического COVID-19 (хотя предыдущий показатель составлял от 67,7% до 98,3%).

Указано, что наиболее распространенные побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет после иммунизации аналогичны побочным эффектам, что и от 12 лет, а именно: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, мышечная боль и озноб.