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Регулятор ЕС начал обзор таблеток от коронавируса Молнупиравир

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к непрерывному обзору таблеток от коронавируса Молнупиравир компании Merck. Решение принято на основании предварительных результатов клинических исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр EMA.

Отмечается, что непрерывный обзор таблеток от коронавируса Молнупиравир будет проводить комитет EMA по лекарствам для человека. Данное решение основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований.

"Эти исследования показывают, что лекарство может снизить способность SARS CoV 2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме, тем самым предотвращая госпитализацию или смерть пациентов с COVID-19", - говорится в релизе.

Обзор будет продолжаться до тех пор, пока у компании "не будет достаточно доказательств для подачи официального заявления на получение разрешения на продажу". Конкретные сроки окончания наблюдения не называются.

В EMA пообещали сообщить о дальнейших действиях, когда будет подана заявка на получение разрешения на продажу препарата.

Напомним, накануне компания обратилась в ЕМА с просьбой одобрить ее таблетку для лечения коронавируса.

Отметим, ранее Merck запросила разрешение на использование таблеток в США.

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