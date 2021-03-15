Регулятор ЕС в четверг проведет заседание по безопасности вакцины AstraZeneca

"Комитет по вопросам безопасности EMA (PRAC) рассмотрит информацию завтра (вторник) и созывает внеочередное заседание в четверг, 18 марта, на котором будет принято решение относительно собранной информации и любых дальнейших действий, которые могут стать необходимыми", - говорится в отчете.

В EMA при этом считают, что преимущества вакцины AstraZeneca в профилактике COVID-19, госпитализации и смертей превышают риск побочных эффектов.

"У многих тысяч людей в ЕС ежегодно образуются тромбы по разным причинам. Количество тромбоэмболических случаев у вакцинированных людей, кажется, не выше, чем в целом у населения", - заявили в ЕМА.

Расследование EMA продолжалось в течение выходных, и в ближайшие дни будет проведен тщательный анализ всех данных, что касаются тромбоэмболических случаев, заверил регулятор.