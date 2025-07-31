Регулярне вживання цього фрукта допомагає схуднути та захищає серце від хвороб

Покращують травлення

Нектарини містять 2,4 г клітковини в одному плоді середнього розміру. Клітковина покращує травлення та здоров'я кишечника, сприяє регулярному випорожненню та зменшує ймовірність закрепів.

Кісточкові фрукти, включаючи нектарини, містять обидва типи харчових волокон - нерозчинні та розчинні:

перші не розчиняється у воді та проходить через травний тракт без перетравлення. Вони допомагають просувати їжу по травному тракту

другі розчиняється у воді. Деякі види діють як джерело палива для кишкових бактерій, що може впливати на травлення та загальний стан здоров'я

Забезпечують антиоксидантний захист

Нектарини багаті на потужні антиоксиданти, включаючи поліфеноли, вітамін С та каротиноїди, такі як бета-каротин і криптоксантин. Найбільша концентрація антиоксидантів знаходиться в шкірці плоду.

Антиоксиданти - це речовини, які можуть допомогти протидіяти впливу вільних радикалів в організмі, які можуть пошкоджувати клітинні структури та ДНК, потенційно сприяючи розвитку хронічних захворювань та інших проблем зі здоров’ям.

Вітамін С, що міститься в нектаринах, може підтримувати функцію імунних клітин і сприяти виробленню колагену - білка, який важливий для підтримки здоров'я суглобів і еластичності шкіри.

Антиоксиданти, присутні в нектаринах, можуть допомогти зменшити запалення, тим самим підтримуючи здатність організму боротися з інфекцією.

Сприяють втраті ваги

Харчові волокна, що містяться в нектаринах, можуть сприяти як втраті ваги, так і підтримці здорової маси тіла. Клітковина є важливою поживною речовиною для контролю ваги, оскільки вона сприяє відчуттю ситості без додавання надмірної кількості калорій.

Вона також підтримує корисні кишкові бактерії та регуляцію метаболізму жирів.

Зміцнює кістки

Більшість кісточкових фруктів містять значну кількість вітаміну К, жиророзчинного вітаміну, який бере участь у згортанні крові.

Вітамін К також відіграє певну роль у здоров'ї кісток, а його достатнє споживання може допомогти зменшити ризик переломів, втрати кісткової маси та остеопорозу (прогресуючої втрати кісткової маси).

Покращує серцево-судинну систему

Регулярне вживання кісточкових фруктів, таких як нектарини, пов'язують з покращенням серцево-судинного здоров'я, ймовірно, завдяки високому вмісту клітковини та антиоксидантів.

Споживання від 30 до 40 г клітковини щодня пов'язане зі зниженням ризику метаболічного синдрому на 27%. Тоді як 1 грам фруктової клітковини на 1000 калорій був пов'язаний зі зниженням ризику метаболічного синдрому на 6%.

Метаболічний синдром - це група захворювань, що підвищує ризик серцевих захворювань, діабету 2 типу та інсульту.

Кісточкові фрукти, такі як нектарини, містять антиоксиданти та калій, які можуть допомогти підтримувати здоровий рівень кров'яного тиску. Антиоксиданти в нектаринах також мають потенціал для зменшення запалення в кровоносних судинах.

Знижують ризик раку

Вживання різноманітних фруктів, включаючи кісточкові, такі як нектарини, може знизити ризик розвитку певних видів раку, зокрема простати, молочної залози, шкіри та сечового міхура.

Цей зв'язок пояснюється вмістом поліфенолів у цих фруктах.

Поживні речовини в нектаринах

Один середній нектарин (142 г) містить:

калорій - 60

жир - 0 г

клітковина - 2,41 г

вуглеводи - 15,1 г

білок - 1,5 г

кальцій - 8,5 мг

калій - 285 мг

магній - 12,8 мг

фосфор - 36,9 мг

вітамін С - 7,67 мг

мідь - 0,12 мг

цинк - 0,241 мг

залізо - 0,398

Добова норма становить - 1-2 нектарини. Це цілком безпечно та корисно для більшості людей.