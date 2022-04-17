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В регионы, пострадавшие от войны, направят 10 млн продуктовых наборов

Фото: пострадавшие от войны регионы обеспечат продуктовыми наборами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сейчас в Украине происходит поставка в регионы, пострадавшие от войны, 10 млн продуктовых наборов. Они содержат продукты длительного хранения из расчета обеспечения на один месяц для одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отметили в пресс-службе, на реализацию этой программы уже выделено 5 млрд грн. К ней подключены 24 областные военно-гражданские администрации и военно-гражданская администрация. Киев.

Раньше Кабинет министров принял постановление по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами осуществляется безвозмездно.

Постановлением утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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