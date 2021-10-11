В региноах усиливают карантин, а состояние Саакашвили из-за голодовки ухудшается: новости за выходные

Харьков официально вошел в "оранжевую зону" карантина, состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось на фоне голодовки, в Украине зафиксирован случай сибирской язвы. Подробнее о том, что произошло на выходных, 9-10 октября, - в материале РБК-Украина.

Новые правила. Харьков ужесточил карантин, Львов готовится: что и как изменится в регионах

С 10 октября Харьков официально вошел в "оранжевую зону", и местная власть решила усилить карантинные меры. В то же время другие регионы в ближайшее время могут вообще войти в "красную" зону.

РБК-Украина собрало актуальную информацию по ситуации в регионах.

Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме. Его состояние ухудшилось

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже более 10 дней голодает в тюрьме Рустави, куда его отправили после задержания в Тбилиси. Его врач Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили ухудшается. Он сообщил, что грузинский экс-президент отказывается употреблять мед с соком, который ему предлагают в тюрьме. Сейчас Саакашвили употребляет только воду.

Тем временем сторонники Саакавшили собрались возле тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент. Они требуют его освободить.

В Украине зафиксирован случай сибирской язвы

В Украине зафиксирован случай сибирской язвы. В Тернополе в зооуголке парка "Топильче" погиб пони.

Во время исследования патологического материала региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы было установлено заболевание сибирской язвой. На месте происшествия введен карантин. На территории зооуголка провели дезинфекцию, место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Всех других животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам зооуголка назначили курс антибиотиков.

Канцлер Австрии объявил о своей отставке

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции. Исполнять его обязанности будет глава МИД страны Александер Шалленберг.

Канцлер заявил, что покидает свой пост, чтобы разрядить правительственный кризис, вызванный расследованием в отношении него по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Фьюри отправил Уайлдера в нокаут в фантастическом бое: видео победного удара

Тайсон Фьюри одолел Деонтея Уайлдера в боксерском поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, а также пояс журнала The Ring, который состоялся на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Зрелищный бой завершился жестким нокаутом британца в 11-м раунде. Видео победного удара Фьюри опубликовано в сети.

Сам поединок был весьма зрелищным, и оба соперника успели побывать в нокдауне, причем по два раза: американский боксер в 3-м и 10-м раундах, а британский - в 4-м.

Долгожданный триумф. Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

Сборная Украины добыла долгожданную победу в отборе на чемпионат мира в группе D, которая также стала дебютной победой под руководством наставника Александра Петракова. "Желто-синие" на выезде переиграли Финляндию 2:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Антициклон задержится в Украине еще на день, после чего начнется "мокрый период"

Погода в Украине в понедельник, 11 октября, будет довольно ясная, но с переменной облачностью, и практически без осадков, так как влияние северного антициклона еще сохранится в эту дату. "Минуса" в ночное время ожидаются в некоторых регионах, но днем температура воздуха будет вполне комфортная.

Ветер на территории страны поутихнет, и до штормовых порывов не будет доходить (ожидается около 5-10 метров в секунду).