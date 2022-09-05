Реформа тарифов облэнерго обеспечила бесперебойное электроснабжение в войну, - "Житомироболенерго"

В условиях боевых действий и подготовки к осенне-зимнему периоду прошлогодняя реформа тарифов облэнерго по принципу RAB-регулирования позволила обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Житомироблэнерго" Алексея Шекета в рамках заседания Energy Club .

Он отметил, что сейчас средства, которые получила компания после внедрения стимулирующего регулирования позволили вдвое увеличить инвестиции и вдвое уменьшить перерывы в электроснабжении.

В условиях военного положения - средства RAB-тарифа используются для перекрытия финансовых разрывов и ремонтов электросетей.

"В условиях когда у нас сейчас идут боевые действия, когда мы входим в осенне-зимний период, когда мы работаем с колес. RAB-регулировка-единственная подушка, которая позволит нам сбалансироваться, и сделать хотя бы так, чтобы электроэнергия была как таковая", - отметил Шекета.

По его мнению, реформа стимулирующего регулирования должна продолжаться, чтобы операторы системы распределения имели в дальнейшем возможность выполнять требования Регулятора к качеству электроснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнергетики признали стимулирующее регулирование эффективным в условиях войны.