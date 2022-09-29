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Реформа тарифоутворення обленерго допоможе ремонтувати пошкоджені електромережі, - ЦЕВ

Фото: реформа тарифоутворення обленерго допоможе ремонтувати пошкоджені електромережі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Реформа обленерго є основним джерелом фінансування відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій ліній електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру економічного відновлення (ЦЕВ) у Facebook.

"Зараз стимулююче тарифоутворення є одним з ключових джерел фінансування операційного відновлення електромереж після бойових дій та підготовки до опалювального сезону", - йдеться в ньому.

В ЦЕВ підкреслили, що за час повномасштабного вторгнення Росії були зруйновані сотні тисяч кілометрів ліній електричних мереж, а декілька мільйонів українців були відрізані від електропостачання.

Також в центрі додали, що в довгостроковій перспективі стимулююче тарифоутворення сприятиме скороченню терміну приєднання до електромереж для нових споживачів завдяки підвищенню якості послуги з розподілу електроенергії наявним споживачам та зниженню втрат електроенергії в мережах.

"Економічне зростання та розвиток промисловості вимагають сучасних та надійних електромереж в будь-якому куточку України", - підсумували в ЦЕВ.

Нагадаємо, експерт "Центру Разумкова" Максим Білявський вважає, що скасування реформи обленерго завадить інтеграції України в європейський енергоринок.

Також голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляє, що скасування цієї реформи призведе до зниження інвестиційної привабливості обленерго.

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